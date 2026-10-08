Американские военные заказали ещё 1320 украинских FPV-дронов

Дроны F10. Фото: F-Drones

Украинский разработчик F-Drones поставит американской армии еще 1320 дронов типа F10. Компания уже заняла второе место по объему дополнительных контрактов в миллиардной программе Пентагона. Производитель ожидает получения экспортных лицензий, чтобы своевременно передать партию заказчику до конца ноября этого года.

Об этом сообщает портал "Милитарный", передает Новини.LIVE.

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Украина отправит в США новую партию FPV-дронов F10

Американское оборонное ведомство существенно расширяет закупки малого ударного беспилотного вооружения в рамках флагманской инициативы Drone Dominance. Этот проект Министерства обороны США с общим финансированием в 1 миллиард долларов рассчитан на два года, а его конечная цель предусматривает получение более 200 тысяч ударных аппаратов к 2027 году.

В рамках этой программы военные США подписали новый договор с украинским производителем F-Drones на поставку еще 1320 единиц ударных FPV-дронов F10. Как представители предприятия рассказали изданию "Милитарный", объем полученного дополнительного контракта обеспечил отечественному разработчику второе место по количеству техники среди всех участников дебютного этапа инициативы.

Сроки поставки и экспортное регулирование

Согласно согласованным графикам, Украина должна передать заказчику всю дополнительную партию аппаратов F10 уже до конца ноября текущего года. В настоящее время производитель рассчитывает на оперативное оформление и выдачу отечественных разрешительных документов на вывоз продукции, что позволит выполнить обязательства перед Пентагоном без нарушения сроков.

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Нынешняя партия станет уже второй отгрузкой отечественных FPV-комплексов для американских вооруженных сил. Первую партию из 2000 аппаратов F10, профинансированную программой Drone Dominance, американские военные получили от разработчика в июле. В то же время в компании F-Drones подчеркивают, что имеющиеся производственные мощности предприятия полностью покрывают потребности иностранного заказчика без каких-либо негативных последствий или сокращения темпов отгрузки техники для подразделений сил обороны на украинском фронте.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия совершенствует свою военную технику. Так, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Китай передает России новейшие технологии для беспилотников, в частности дроны, способные подлетать вплотную к окнам жилых домов, зависать и ждать появления людей для прицельного удара.

Одновременно Россия усиливает давление другими средствами. ГУР Минобороны раскрыло характеристики модернизированных реактивных БПЛА "Герань-4", которые российская армия начала массово запускать по украинской инфраструктуре этой осенью. Они имеют усовершенствованную систему работы и содержат американские компоненты.