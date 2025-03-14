США можуть розпочати співпрацю російським Газпромом

"Газпром". Фото: росЗМІ

Сполучені Штати Америки розглядають можливості співпраці з російським "Газпромом". Зокрема, йдеться про можливі глобальні проєкти.



Про це пише Bloomberg.

Що відомо про можливу співпрацю США та "Газпрому"

За словами джерел, між представниками Сполучених Штатів і Росії були попередні контакти з цього питання. Водночас незрозуміло, хто веде переговори і чи залучена до них безпосередньо адміністрація президента США Дональда Трампа.

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Також люди, які побажали залишитися неназваними, повідомили, що переговори між США і Росією про можливу співпрацю з "Газпромом" перебувають на ранній стадії.

Джерела Bloomberg розповіли, що енергетичні ініціативи США і "Газпрому" можуть охоплювати Європу й Азію і можуть відповідати ширшому натиску США на ослаблення зв'язків Росії з Китаєм та Іраном.

Однак, європейські чиновники заявили, що сумніваються в тому, що адміністрація Трампа зможе вбити клин між Росією і Китаєм. Зокрема, з огляду на те, наскільки зблизилися дві країни після вторгнення РФ в Україну.

Водночас "Газпром" зацікавлений у тому, що Штати допомогли відновити роботу газопроводу "Північний потік".

Видання також пише, що угода між США і "Газпромом" стане серйозною поворотною подією для Трампа, який під час свого першого терміну критикував Європу за її залежність від російського газу і керував зусиллями з масштабного розширення продажів американського скрапленого природного газу в європейські країни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що попри війну РФ проти України, Росія продовжує торгувати газом, а Європа купувати. Які саме це країни і чому так роблять — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також зазначимо, що у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та України з приводу завершення війни в нашій країні. У четвер, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що він згоден на припинення вогню, про яке йшлося за підсумками зустрічі американської та української сторони. Однак, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".