США могут начать сотрудничество российским Газпромом

"Газпром". Фото: росСМИ

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможности сотрудничества с российским "Газпромом". В частности, речь идет о возможных глобальных проектах.



Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о возможном сотрудничестве США и "Газпрома"

По словам источников, между представителями Соединенных Штатов и России были предварительные контакты по этому вопросу. В то же время неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли в них непосредственно администрация президента США Дональда Трампа.

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Также люди, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что переговоры между США и Россией о возможном сотрудничестве с "Газпромом" находятся на ранней стадии.

Источники Bloomberg рассказали, что энергетические инициативы США и Газпрома могут охватывать Европу и Азию и могут соответствовать более широкому натиску США на ослабление связей России с Китаем и Ираном.

Однако, европейские чиновники заявили, что сомневаются в том, что администрация Трампа сможет вбить клин между Россией и Китаем. В частности, учитывая то, насколько сблизились две страны после вторжения РФ в Украину.

В то же время "Газпром" заинтересован в том, что Штаты помогли восстановить работу газопровода "Северный поток".

Издание также пишет, что сделка между США и "Газпромом" станет серьезным поворотом событием для Трампа, который во время своего первого срока критиковал Европу за ее зависимость от российского газа и руководил усилиями по масштабному расширению продаж американского сжиженного природного газа в европейские страны.

Напомним, недавно мы писали, что несмотря на войну РФ против Украины, Россия продолжает торговать газом, а Европа покупать. Какие именно это страны и почему так делают — читайте в материале Новини.LIVE.

Также отметим, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины по поводу завершения войны в нашей стране. В четверг, 13 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что он согласен на прекращение огня, о котором говорилось по итогам встречи в американской и украинской стороны. Однако, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".