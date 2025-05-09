США і Європа готують план 30-денного припинення вогню в Україні — що відомо

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

США спільно з європейськими партнерами розробляють пропозицію щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню між Росією та Україною. В іншому випадку можуть бути запроваджені санкції.

Про це повідомляє Reuters ыз посиланням на французьке дипломатичне джерело.

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За інформацією співрозмовника видання, Сполучені Штати разом з європейськими союзниками фіналізують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні.

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Як зазначає агентство, у випадку, якщо Росія відмовиться від цієї ініціативи, можуть бути введені нові санкції, однак їхній зміст поки що не розголошується.

Джерело Reuters також зазначило, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "Коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Однак Росія має довести, що і вона готова до миру.

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