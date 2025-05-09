США і Європа готують план 30-денного припинення вогню в Україні — що відомо

США і Європа готують план 30-денного припинення вогню — ЗМІ
США спільно з європейськими партнерами розробляють пропозицію щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню між Росією та Україною. В іншому випадку можуть бути запроваджені санкції.
Про це повідомляє Reuters ыз посиланням на французьке дипломатичне джерело.
Що відомо про план припинення вогню від партнерів
За інформацією співрозмовника видання, Сполучені Штати разом з європейськими союзниками фіналізують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні.
Як зазначає агентство, у випадку, якщо Росія відмовиться від цієї ініціативи, можуть бути введені нові санкції, однак їхній зміст поки що не розголошується.
Джерело Reuters також зазначило, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "Коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню.
Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Однак Росія має довести, що і вона готова до миру.
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