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США і Європа готують план 30-денного припинення вогню — ЗМІ

9 травня 2025 21:46
Анастасія Писаненко - редактор
США і Європа готують план 30-денного припинення вогню в Україні — що відомо
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Анастасія Писаненко - редактор

США спільно з європейськими партнерами розробляють пропозицію щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню між Росією та Україною. В іншому випадку можуть бути запроваджені санкції.

Про це повідомляє Reuters ыз посиланням на французьке дипломатичне джерело.

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За інформацією співрозмовника видання, Сполучені Штати разом з європейськими союзниками фіналізують пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні. 

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Як зазначає агентство, у випадку, якщо Росія відмовиться від цієї ініціативи, можуть бути введені нові санкції, однак їхній зміст поки що не розголошується.

Джерело Reuters також зазначило, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "Коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Однак Росія має довести, що і вона готова до миру.

Україна Європа ЄС війна в Україні припинення вогню
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