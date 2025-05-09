США и Европа готовят план 30-дневного прекращения огня в Украине - что известно

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

США совместно с европейскими партнерами разрабатывают предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня между Россией и Украиной. В противном случае могут быть введены санкции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

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По информации собеседника издания, Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками финализируют предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Как отмечает агентство, в случае, если Россия откажется от этой инициативы, могут быть введены новые санкции, однако их содержание пока не разглашается.

Источник Reuters также отметил, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в течение выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Однако Россия должна доказать, что и она готова к миру.