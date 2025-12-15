Мерц зробив заяву щодо гарантій безпеки для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Сполучені Штати Америки готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України. За його словами, вони подібні до статті 5 НАТО.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Мерц про гарантії безпеки для України

Мерц наголосив на готовності Сполучених Штатів взяти на себе чіткі юридичні зобов’язання у межах майбутніх гарантій безпеки для України, які за своїм змістом можуть відповідати механізмам колективного захисту, подібним до статті 5 Північноатлантичного альянсу.

"США готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 НАТО. Ми не повторимо помилок Мінська. Гарантії мають бути забезпечені Україні. Що це конкретно буде означати — це ми маємо ще обговорити", — сказав Мерц.

Зазначимо, що також Мерц сьогодні запропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво.

Крім того, канцлер Німеччини вважає, що зараз з'явився шанс на реальний мирний процес для України.