Україна
Головна Новини дня США готові — Мерц про гарантії безпеки для України

США готові — Мерц про гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 19:24
Мерц зробив заяву щодо гарантій безпеки для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Сполучені Штати Америки готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України. За його словами, вони подібні до статті 5 НАТО.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Мерц про гарантії безпеки для України

Мерц наголосив на готовності Сполучених Штатів взяти на себе чіткі юридичні зобов’язання у межах майбутніх гарантій безпеки для України, які за своїм змістом можуть відповідати механізмам колективного захисту, подібним до статті 5 Північноатлантичного альянсу.

"США готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 НАТО. Ми не повторимо помилок Мінська. Гарантії мають бути забезпечені Україні. Що це конкретно буде означати — це ми маємо ще обговорити", — сказав Мерц.

Зазначимо, що також Мерц сьогодні запропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво.

Крім того, канцлер Німеччини вважає, що зараз з'явився шанс на реальний мирний процес для України.

США Німеччина Україна війна в Україні Росія мирні переговори гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
