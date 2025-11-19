У ДПСУ повідомили про депортацію українців з США — 50 чоловіків вже в Україні

Пункт пропуску "Шегині". Ілюстративне фото: ДПСУ

П'ятдесят громадян України, усі чоловіки, були депортовані зі Сполучених Штатів та повернулися до країни через українсько-польський кордон. Наразі на пункті пропуску "Шегині" завершуються заходи прикордонного оформлення.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Чи вручають депортованим повістки

Андрій Демченко зазначив, що депортованих українців до українського кордону супроводжували представники американської держслужби. Наразі всі особи перевірені та проходять прикордонне оформлення.

Речник Держприкордонслужби підтвердив, що всі депортовані чоловіки мали при собі українські документи, паспорти громадян України та посвідки на повернення. Однак Демченко не зміг відповісти на запитання, чи всі чоловіки є призовного віку і чи вручають їм повістки після повернення.

Слід зазначити, що раніше Україна отримувала від США інформацію про наміри депортувати деяких вихідців з України транзитом через Польщу, згідно з нормами міжнародного права.

За даними посольства України в США, на кінець травня цього року у депортаційних центрах на території Сполучених Штатів перебувало 24 громадянина України, щодо яких було ухвалено рішення про примусове випровадження.

Раніше у посольстві України в США заявили, що відомо про "приблизно 80 громадян України", які мають остаточні накази про депортацію. Все "через порушення законодавства США".

