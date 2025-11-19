В ГПСУ сообщили о депортации украинцев из США — 50 мужчин уже в Украине

Пункт пропуска "Шегини". Иллюстративное фото: ГПСУ

Пятьдесят граждан Украины, все мужчины, были депортированы из Соединенных Штатов и вернулись в страну через украинско-польскую границу. Сейчас на пункте пропуска "Шегини" завершаются мероприятия пограничного оформления.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Андрей Демченко отметил, что депортированных украинцев до украинской границы сопровождали представители американской госслужбы. Сейчас все лица проверены и проходят пограничное оформление.

Представитель Госпогранслужбы подтвердил, что все депортированные мужчины имели при себе украинские документы, паспорта граждан Украины и удостоверения на возвращение. Однако Демченко не смог ответить на вопрос, все ли мужчины призывного возраста и вручают ли им повестки после возвращения.

Следует отметить, что ранее Украина получала от США информацию о намерениях депортировать некоторых выходцев из Украины транзитом через Польшу, согласно нормам международного права.

По данным посольства Украины в США, на конец мая этого года в депортационных центрах на территории Соединенных Штатов находилось 24 гражданина Украины, в отношении которых было принято решение о принудительном выдворении.

Ранее в посольстве Украины в США заявили, что известно о "примерно 80 гражданах Украины", которые имеют окончательные приказы о депортации. Все "из-за нарушения законодательства США".

