Федеральний суддя заявив, що спроба Трампа звільнити урядового спостерігача незаконна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спроба президента США Дональда Трампа усунути главу федерального контрольного агентства з посади була "незаконною". Відповідну заяву в суботу зробив федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє NBC News.

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Як пише NBC, рішення судді ставить під сумнів спробу Трампа усунути Гемптона Деллінджера з посади глави Управління спеціального прокурора. Це, ймовірно, спровокує боротьбу у Верховному суді.

Федеральний суддя пояснив, що робота спецпрокурора полягає в тому, щоб розслідувати й викривати неетичні або незаконні дії, спрямовані проти федеральних державних службовців, а також допомагати гарантувати, що інформатори, які розкривають шахрайство, розтрати та зловживання з боку державних органів, можуть робити це — не зазнаючи репресій.

"Було б іронічно, м'яко кажучи, і несприятливо для цілей, яким сприяє закон, якби сам спеціальний прокурор міг бути скутий у своїй роботі страхом довільного або партійного усунення", — додав суддя.

Видання нагадує, що минулого місяця Трамп звільнив Деллінджера через електронну пошту, оскільки його адміністрація проводила масштабні скорочення федеральної робочої сили, що включало звільнення майже двох десятків інших державних контролюючих органів.

За кілька днів Деллінджер оскаржив звільнення, заявивши, що воно порушує федеральний закон, згідно з яким спецрадники можуть бути звільнені президентом тільки "за неефективність, недбалість або посадові злочини".

"У цьому електронному листі не було жодної спроби дотриматися захисту спеціального прокурора від відсторонення з вагомої причини. У ньому просто йшлося: "Від імені президента Дональда Дж. Трампа я пишу, щоб повідомити вам, що ваша посада спеціального прокурора Управління спеціального прокурора США припиняється, набуваючи чинності негайно", — йдеться в позові Деллінджера.

Далі, 10 лютого, суддя ухвалив постанову про призупинення звільнення Деллінджера, поки розглядають його справу, а пізніше ухвалив тимчасову заборонну постанову, що подовжила термін моменту відсторонення на два тижні.

Зі свого боку Верховний суд тимчасово залишив рішення федерального судді чинним, залишивши Деллінджера на своїй посаді, доки справу розглядають у нижчих судах. NBC також уточнює, що він вступив на посаду в березні 2024 року після призначення президентом-демократом Джо Байденом і затвердження Сенатом на п'ятирічний термін.

Нагадаємо, днями ми писали, що Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів. Дії президента США засудили п'ять колишніх міністрів оборони країни і закликали Конгрес зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.

Також ми повідомляли, що Трамп близько двох тижнів тому звільнив генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна. Це сталося через день після публікації критичного звіту про наслідки скорочення міжнародної допомоги.