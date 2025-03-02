Федеральный судья заявил, что попытка Трампа уволить правительственного наблюдателя незаконна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Попытка президента США Дональда Трампа отстранить главу федерального контрольного агентства от должности была "незаконной". Соответствующее заявление в субботу сделал федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия.

Об этом сообщает NBC News.

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Как пишет NBC, решение судьи ставит под сомнение попытку Трампа отстранить Хэмптона Деллинджера от должности главы Управления специального прокурора. Это, вероятно, спровоцирует борьбу в Верховном суде.

Федеральный судья пояснил, что работа спецпрокурора заключается в том, чтобы расследовать и разоблачать неэтичные или незаконные действия, направленные против федеральных государственных служащих, а также помогать гарантировать, что осведомители, которые раскрывают мошенничество, растраты и злоупотребления со стороны государственных органов, могут делать это, не подвергаясь репрессиям.

"Было бы иронично, мягко говоря, и неблагоприятно для целей, которым способствует закон, если бы сам специальный прокурор мог быть скован в своей работе страхом произвольного или партийного смещения", — добавил судья.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Трамп уволил Деллинджера по электронной почте, поскольку его администрация проводила масштабные сокращения федеральной рабочей силы, включения увольнение почти двух десятков других государственных контролирующих органов.

Спустя несколько дней Деллинджер оспорил увольнение, заявив, что оно нарушает федеральный закон, согласно которому спецсоветники могут быть уволены президентом только "за неэффективность, халатность или должностные преступления".

"В этом электронном письме не было никакой попытки соблюсти защиту специального прокурора от отстранения по веской причине. В нем просто говорилось: "От имени президента Дональда Дж. Трампа я пишу, чтобы сообщить вам, что ваша должность специального прокурора Управления специального прокурора США прекращается, вступая в силу немедленно", — говорится в иске Деллинджера.

Далее, 10 февраля, судья вынес постановление о приостановлении увольнения Деллинджера, пока рассматривается его дело, а позднее вынес временное запретительное постановление, продлившее срок момента отстранения на две недели.

В свою очередь Верховный суд временно оставил решение федерального судьи в силе, оставив Деллинджера на своей должности, пока дело рассматривается в нижестоящих судах. NBC также уточняет, что он вступил в должность в марте 2024 года после назначения президентом-демократом Джо Байденом и утверждения Сенатом на пятилетний срок.

Напомним, на днях мы писали, что Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров. Действия президента США осудили пять бывших министров обороны страны и призвали Конгресс остановить любое утверждение их преемников.

Также мы сообщали, что Трамп около двух недель назад уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина. Это произошло спустя день после публикации критического отчета о последствиях сокращения международной помощи.