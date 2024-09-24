Михайла Кіпермана судитимуть заочно

Бізнесмен Михайло Кіперман. Фото: Telegram/NABU Daily by Олег Новіков

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт проти бізнесмена Михайла Кіпермана. Його підозрюють в заволодінні електроенергією "Укренерго" та отримання коштів за неї.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram в вівторок, 24 вересня.

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Кіпермана будуть заочно судити

Окрім Кіпермана заочно судитимуть також голову правління банку "Альянс" Юлію Фролову та ексдиректора департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитра Кондрашова.

"Керівника приватної компанії "Юнайтед Енерджі" Андрія Короткевияа-Лещенка будуть судити очно, він в Україні", — повідомив журналіст.

Нагадаємо, що працівники НАБУ та САП викрили незаконну схему заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та виведення коштів, які отримали від її продажу. Держрегулятору завдано збитків у розмірі 716 млн грн.

У січні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Михайла Кіпермана.