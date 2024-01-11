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В НАБУ викрили масштабну схему завдання збитків Укренерго

11 січня 2024 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В НАБУ викрили масштабну схему завдання збитків Укренерго
Детективи НАБУ. Фото ілюстративне: Укрінформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Працівники НАБУ та САП викрили незаконну схему заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та виведення коштів, які отримали від її продажу. Держрегулятору завдано збитків в розмірі 716 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Як з'ясувалося, два роки тому у березні компанія "Юнайтед Енерджі" закупила в Укренерго електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри заборгованість компанії, голова держрегулятора відповідного департаменту не розірвав угоду. Зазначається, що поручителем оплати виступив один з банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняв одноосібно, з порушенням всіх процедур. 

Згодом електроенергію продали, а гроші вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми — бізнес-партнеру учасника справи про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за електроенергію в Укренерго так і не отримали. Коли держрегулятор звернувся до поручительського банку з вимогою погасити заборгованість, то отримав відмову.

В НАБУ викрили масштабну схему завдання збитків Укренерго
Джерело: НАБУ

НАБУ та САП заарештували 700 млн грн на рахунках злочинців, та заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох країнах Європи. Також вони заявили про фіксацію декількох спроб зняти арешт шляхом надсилання підроблених наказів від НАБУ та прокуратури.

Усім чотирьом учасникам оборудки повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області було викрито суддю, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон. За час своєї роботи правник встиг виписати понад тисячу дозволів.

Також не так давно стало відомо, що в Україні законодавчо планують запровадити податкові заходи, покликані на співпрацю податківців з НАБУ проти хабарників-бізнесменів. 

НАБУ
САП
гроші
Україна
Укренерго
Кримінал

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