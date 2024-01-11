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В НАБУ разоблачили масштабную схему нанесения убытков Укрэнерго

11 января 2024 17:42
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Илья Рябинин
редактор
В НАБУ разоблачили масштабную схему нанесения убытков Укрэнерго
Детективы НАБУ. Фото иллюстративное: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Работники НАБУ и САП разоблачили незаконную схему завладения электроэнергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и вывод средств, полученных от ее продажи. Госрегулятору нанесен ущерб в размере 716 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как выяснилось, два года назад в марте компания "Юнайтед Энерджи" закупила у Укрэнерго электрическую энергию на сумму более 716 млн. грн. Несмотря на задолженность компании, глава госрегулятора соответствующего департамента не расторг соглашение. Отмечается, что поручителем оплаты выступил один из банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления принял единолично с нарушением всех процедур.

Впоследствии электроэнергию продали, а деньги вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы — бизнес-партнеру участника дела о расхищении средств "ПриватБанка". Деньги за электроэнергию в "Укрэнерго" так и не получили. Когда госрегулятор обратился в поручительский банк с требованием погасить задолженность, получил отказ.

В НАБУ разоблачили масштабную схему нанесения убытков Укрэнерго
Источник: НАБУ

НАБУ и САП арестовали 700 млн грн на счетах преступников и заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух странах Европы. Также они заявили о фиксации нескольких попыток снять арест путем отправки поддельных приказов от НАБУ и прокуратуры.

Всем четырем участникам сделки сообщено о подозрении.

Напомним, что ранее в Одесской области был разоблачен судья, который за взятки разрешал уклонистам выезжать за границу. За время своей работы юрист успел выписать более тысячи разрешений.

Также недавно стало известно, что в Украине законодательно планируют ввести налоговые меры, призванные на сотрудничество налоговиков с НАБУ против взяточников-бизнесменов.

НАБУ
САП
деньги
Украина
Укрэнерго
Криминал

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