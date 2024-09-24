Михаила Кипермана будут судить заочно

Бизнесмен Михаил Киперман. Фото: Telegram/NABU Daily by Олег Новиков

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт против бизнесмена Михаила Кипермана. Его подозревают в завладении электроэнергией "Укрэнерго" и получении средств за нее.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram во вторник, 24 сентября.

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Кипермана будут заочно судить

Кроме Кипермана, заочно будут судить также председателя правления банка "Альянс" Юлию Фролову и эксдиректора департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрия Кондрашова.

"Руководителя частной компании "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевия-Лещенко будут судить очно, он в Украине", — сообщил журналист.

Напомним, что работники НАБУ и САП разоблачили незаконную схему завладения электроэнергией "Укрэнерго" и вывода средств, полученных от ее продажи. Госрегулятору нанесен ущерб в размере 716 млн грн.

В январе 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу Михаила Кипермана.