Справа про рекордний хабар: ексголова ВС Князєв отримав 5 років тюрми

Всевод Князєв. Фото: УНІАН

Колишній очільник Верховного Суду Всеволод Князєв проведе за ґратами п'ять років через ухвалення замовних судових рішень за гроші. За інформацією Національного антикорупційного бюро України, засуджений пішов на активну співпрацю зі слідством, зобов'язався надати викривальні свідчення проти своїх спільників, а також погодився на конфіскацію мільйонних статків та перерахунок значної суми на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані НАБУ.

Колишнього главу Верховного Суду Всеволода Князєва засудили

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення затвердити угоду про визнання винуватості, яку уклали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Князєва, якого затримали під час отримання неправомірної вигоди у травні 2023 року, визнали винним у систематичному отриманні хабарів за винесення заздалегідь визначених судових рішень на користь зацікавлених осіб.

Колишній високопосадовець повністю визнав свою вину у скоєному злочині та пішов на суттєві поступки слідству. За умовами підписаної угоди, Князєв зобов'язався надати детальні викривальні свідчення щодо інших учасників та організаторів цієї корупційної схеми.

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За це суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім безпосереднього відбування терміну в тюрмі, колишній суддя підпадає під повну конфіскацію належного йому майна. Держава також примусово вилучить у дохід бюджету понад 200 тисяч доларів його особистих заощаджень та понад 1,2 мільйона доларів, які безпосередньо фігурували у справі пов'язаній з хабарництвом.

Всеволод Князєв зобов'язався перерахувати понад 1,1 мільйона доларів на рахунки благодійного фонду "Повернись живим" для забезпечення потреб захисників на передовій (в окремих повідомленнях фігурує сума в 1,1 мільйона гривень, яка наразі уточнюється у фінальних розрахунках). У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підкреслили, що завдяки компромісу з підсудним держбюджет сумарно отримає понад 113 мільйонів гривень.

Як писав раніше Новини.LIVE, матеріали НАЗК стали основою для судового вироку щодо Всеволода Князєва, якого у грудні 2023 року визнали порушником антикорупційного права. Печерський районний суд Києва встановив, що колишній керівник суду ігнорував визначені законом ліміти на одержання подарунків. Наслідком цього розгляду стало стягнення з правопорушника штрафу у 2 550 гривень та повна конфіскація суми подарунка, яка становила 906 600 гривень.

Як відомо, за інформацією НАЗК, ще одна незаконна вигода ексголови суду була викрита у вигляді оренди нерухомості за заниженою вартістю. Всеволод Князєв проживав у квартирі площею 133 квадратні метри в самому центрі Києва, на Липках, сплачуючи за неї лише 1 тисячу гривень щомісяця.

Також історія із заставою Всеволода Князєва у 2024 році перетворилася на послідовний ряд суттєвих "знижок" від правосуддя. Оголошена 18 травня початкова сума у 107,36 мільйона гривень не протрималася й місяця, оскільки ВАКС оперативно знизив її спочатку до 75 мільйонів, а на початку осені — до 55 мільйонів гривень Останнє зниження відбулося 30 січня 2024 року, коли слідчий суддя затвердив фінальні 18,16 мільйона гривень, завершивши процес, під час якого застава за 8 місяців арешту колишнього очільника установи скоротилася майже вшестеро.