Дело о рекордной взятке: экс-глава ВС Князев получил 5 лет тюрьмы

Всевод Князев. Фото: УНИАН

Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев проведет за решеткой пять лет из-за принятия заказных судебных решений за деньги. По информации Национального антикоррупционного бюро Украины, осужденный пошел на активное сотрудничество со следствием, обязался предоставить обличительные показания против своих сообщников, а также согласился на конфискацию миллионного состояния и перерасчет значительной суммы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные НАБУ.

Бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева осудили

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение утвердить соглашение о признании виновности, которое заключили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев.

Князева, которого задержали во время получения неправомерной выгоды в мае 2023 года, признали виновным в систематическом получении взяток за вынесение заранее определенных судебных решений в пользу заинтересованных лиц.

Бывший чиновник полностью признал свою вину в совершенном преступлении и пошел на существенные уступки следствию. По условиям подписанного соглашения, Князев обязался предоставить подробные обличительные показания в отношении других участников и организаторов этой коррупционной схемы.

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За это суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме непосредственного отбывания срока в тюрьме, бывший судья подпадает под полную конфискацию принадлежащего ему имущества. Государство также принудительно изымет в доход бюджета более 200 тысяч долларов его личных сбережений и более 1,2 миллиона долларов, которые непосредственно фигурировали в деле связанном со взяточничеством.

Всеволод Князев обязался перечислить более 1,1 миллиона долларов на счета благотворительного фонда "Вернись живым" для обеспечения потребностей защитников на передовой (в отдельных сообщениях фигурирует сумма в 1,1 миллиона гривен, которая сейчас уточняется в финальных расчетах). В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подчеркнули, что благодаря компромиссу с подсудимым госбюджет суммарно получит более 113 миллионов гривен.

Как писал ранее Новини.LIVE, материалы НАПК стали основой для судебного приговора в отношении Всеволода Князева, которого в декабре 2023 года признали нарушителем антикоррупционного права. Печерский районный суд Киева установил, что бывший руководитель суда игнорировал определенные законом лимиты на получение подарков. Следствием этого рассмотрения стало взыскание с правонарушителя штрафа в 2 550 гривен и полная конфискация суммы подарка, которая составляла 906 600 гривен.

Как известно, по информации НАПК, еще одна незаконная выгода экс-главы суда была разоблачена в виде аренды недвижимости по заниженной стоимости. Всеволод Князев проживал в квартире площадью 133 квадратных метра в самом центре Киева, на Липках, платя за нее всего 1 тысячу гривен ежемесячно.

Также история с залогом Всеволода Князева в 2024 году превратилась в последовательный ряд существенных "скидок" от правосудия. Объявленная 18 мая начальная сумма в 107,36 миллиона гривен не продержалась и месяца, поскольку ВАКС оперативно снизил ее сначала до 75 миллионов, а в начале осени - до 55 миллионов гривен Последнее снижение произошло 30 января 2024 года, когда следственный судья утвердил финальные 18,16 миллиона гривен, завершив процесс, во время которого залог за 8 месяцев ареста бывшего главы учреждения сократился почти в шесть раз.