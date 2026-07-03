Застава у розмірі 10 млн грн — ВАКС обрав запобіжний захід для Миколи Тищенка

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Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень. Депутата підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації. Водночас суд не підтримав клопотання прокурорів, які просили взяти Тищенка під варту з альтернативою застави понад 19 млн гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням кореспондента Укрінформу із зали суду у п'ятницю, 3 липня.

Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід

Сьогодні, 3 липня, Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення заявила про ризики переховування підозрюваного, можливого впливу на свідків і хід досудового розслідування, а також його потенційного виїзду за кордон. Саме тому прокурори наполягали на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Натомість сторона захисту просила суд відмовити в задоволенні клопотання. Адвокат заявив, що підозра є необґрунтованою, а кримінальне провадження має ознаки тиску на народного депутата. Крім того, він наголосив, що договір дарування коштів між Миколою Тищенком та його колишньою дружиною був укладений офіційно й посвідчений нотаріально. Також захист стверджував, що депутат не має можливості внести заставу в розмірі, запропонованому стороною обвинувачення.

Що відомо про справу Тищенка

Отже, 29 червня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили Миколі Тищенку про підозру. За версією слідства, у серпні 2023 року він, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, вимагав понад один мільйон доларів у людини, яку вважав причетною до їхньої роботи.

Як стверджують правоохоронці, за ці кошти народний депутат обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних кол-центрів та не перешкоджати роботі інших. Водночас, за даними слідства, неправомірної вигоди він так і не отримав.

Окрім цього, слідство вважає, що Тищенко легалізував понад 12,6 млн гривень, використавши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. За даними правоохоронців, вона не мала законних доходів для такого подарунка, а фактичної передачі грошей не відбулося.

Слідчі також вважають, що згодом ці кошти були внесені до щорічної декларації народного депутата, через що до документа, за версією правоохоронців, потрапили завідомо недостовірні відомості. Саме ці обставини стали підставою для повідомлення Миколі Тищенку про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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