Нардеп Сергій Лабазюк. Фото: facebook.com/SergiyLobazyuk

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 23 листопада, ухвалив вирок у справі нардепа Сергія Лабазюка та його спільника Дениса Назімова. Зокрема, народного обранця засудили до семи років увʼязнення.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції, передає Новини.LIVE.

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ВАКС призначив Лабазюку сім років позбавлення волі

Суд визнав Лабазюка винним і засудив до семи років ув’язнення. Його спільник Назімов також отримав обвинувальний вирок — шість років позбавлення волі.

А до повʼязаної з Лабазюком компанії "Ю АР ДІ Українські дороги" (URD) застосували штраф у розмірі 10 млн грн.

Рішення ухвалила колегія суддів: Тетяна Криклива, Віталій Дубас та Євген Крук. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

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Що передувало

Нагадаємо, Лабазюка та його спільника викрили під час спроби передати хабар у розмірі 150 тисяч доларів за сприяння в отриманні перемог на тендерах.

Кошти призначалися тодішньому віцепрем’єру Кубракову та голові Держвідновлення Найєму. Обидва повідомили про пропозицію НАБУ.

Частину хабаря передали на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, сховавши гроші в китайській шкатулці.

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 20 листопада ВАКС продовжив підготовче слухання у справі "Чисте місто" щодо ймовірного незаконного заволодіння землею в Києві. Вперше до засідання долучився колишній депутат Київради Денис Комарницький, який нині перебуває у Відні.

Раніше ВАКС зменшив заставу для очільниці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко з 33,28 млн до 266 тисяч гривень. Таке рішення суддя Олег Ткаченко ухвалив за клопотанням народної депутатки.