Депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк. Фото: facebook.com/SergiyLobazyuk

В понедельник, 23 ноября, Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу народного депутата Сергея Лабазюка и его сообщника Дениса Назимова. В частности, народного депутата приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции, передает Новини.LIVE.

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ВАКС приговорил Лабазюка к семи годам лишения свободы

Суд признал Лабазюка виновным и приговорил к семи годам лишения свободы. Его сообщник Назимов также получил обвинительный приговор — шесть лет лишения свободы.

А к связанной с Лабазюком компании "Ю АР ДИ Украинские дороги" (URD) применили штраф в размере 10 млн грн.

Решение вынесла коллегия судей: Татьяна Криклива, Виталий Дубас и Евгений Крук. Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

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Что предшествовало

Напомним, Лабазюка и его сообщника разоблачили во время попытки передать взятку в размере 150 тысяч долларов за содействие в победе на тендерах.

Средства предназначались тогдашнему вице-премьеру Кубракову и главе Госвосстановления Найему. Оба сообщили о предложении в НАБУ.

Часть взятки передали на парковке одного из столичных супермаркетов, спрятав деньги в китайской шкатулке.

Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 20 ноября ВАКС продолжил подготовительное слушание по делу "Чистый город" о предполагаемом незаконном завладении землей в Киеве. Впервые к заседанию присоединился бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, который сейчас находится в Вене.

Ранее ВАКС уменьшил залог для главы парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 33,28 млн до 266 тысяч гривен. Такое решение судья Олег Ткаченко принял по ходатайству народного депутата.