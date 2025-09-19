Розкрадання на харчах для ЗСУ — завершено слідство

Військові їдять. Ілюстративне фото: АрміяInform

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів для армії. Після ознайомлення з матеріалами слідства стороною захисту справу скерують до суду.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Реклама

Читайте також:

Розкрадання на продуктах для армії — завершено слідство

Отже, слідством встановлено, що упродовж 2022-2023 років продукти для армії закуповували так званими комплектами за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань.

Найвживаніші, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовляли зрідка або ніколи.

За даними НАБУ, ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня чи абрикоси взимку).

Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки.

У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Обставини набуття таких активів наразі з’ясовуються.

До злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Яйця по 17 грн за штуку для ЗСУ — як покарають винних

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн.

Крім того, після того, як НАБУ і САП запропонували усунути причини та умови продуктової оборудки, Міноборони змінило порядок закупівлі та впровадило окремі пілотні

Наразі серед підозрюваних:

колишній керівник Департаменту Міністерства оборони України;

власниця пов’язаних компаній-постачальниць;

два керівники компаній-постачальниць;

фізичні особи.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Матеріали розслідування щодо інших договорів, укладених у зазначений період, виділені в окреме провадження, розслідування у якому триває. Крім того, НАБУ і САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних до злочинних дій осіб, зокрема з-поміж посадовців Міноборони.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно народний депутат Ярослав Железняк заявив про неефективність витрат на будівництво фортифікаційних споруд.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області підрядник, який відповідав за будівництво фортифікаційних споруд, не виконав умови договору.