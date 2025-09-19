Хищения на продуктах для ВСУ — завершено следствие

Военные едят. Иллюстративное фото: АрмияInform

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили следствие по делу о хищении государственных средств при закупке Минобороны продуктов для армии. После ознакомления с материалами следствия стороной защиты дело направят в суд.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

Хищения на продуктах для армии — завершено следствие

Итак, следствием установлено, что в течение 2022-2023 годов продукты для армии закупали так называемыми комплектами по утвержденному каталогу, который насчитывал 409 наименований.

Самые употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод, заказывали изредка или никогда.

По данным НАБУ, цену комплекта формировали с учетом всех наименований каталога и по средней стоимости. Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой).

То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывали втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывали, стоили копейки.

В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн. Это подтверждает заключение комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Часть этих средств в дальнейшем вывели под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости. Обстоятельства приобретения таких активов сейчас выясняются.

К преступлению причастен чиновник Минобороны, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге.

Яйца по 17 грн за штуку для ВСУ — как накажут виновных

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и публикаций в СМИ, в частности о закупках яиц по 17 грн за штуку, соучастники преступления уменьшили цены на 11 самых востребованных продуктов. Благодаря этому удалось сохранить от хищения из бюджета 788 млн грн.

Кроме того, после того, как НАБУ и САП предложили устранить причины и условия продуктовой сделки, Минобороны изменило порядок закупки и внедрило отдельные пилотные

Сейчас среди подозреваемых:

бывший руководитель Департамента Министерства обороны Украины;

владелица связанных компаний-поставщиков;

два руководителя компаний-поставщиков;

физические лица.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 (растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация) УК Украины.

Материалы расследования в отношении других договоров, заключенных в указанный период, выделены в отдельное производство, расследование в котором продолжается. Кроме того, НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных к преступным действиям лиц, в частности из числа должностных лиц Минобороны.

Напомним, что недавно народный депутат Ярослав Железняк заявил о неэффективности расходов на строительство фортификационных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подрядчик, который отвечал за строительство фортификационных сооружений, не выполнил условия договора.