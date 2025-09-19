Полиция расследует схему с завышением цен на электроэнергию

Правоохранители Винницкой области. Фото: Нацполиция Украины/Telegram

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении заместителю руководителя коммунального предприятия в служебной халатности, что привело к убыткам местного бюджета более 9 миллионов гривен. Полиция установила, что чиновник способствовал заключению сделок на закупку электроэнергии по завышенным ценам.

Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в пятницу, 19 сентября.

Процессуальные действия. Фото: Нацполиция/Telegram

Схема закупки электроэнергии

Киберполицейские вместе со следователями отделения полиции №1 Винницкого районного управления и под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры разоблачили заместителя руководителя коммунального предприятия, который допустил существенные нарушения при закупке электроэнергии. По данным следствия, коммунальное предприятие через систему "Прозорро" объявило тендер на поставку электроэнергии, победителем которого стало частное предприятие из Харькова. После заключения договора чиновник согласовал дополнительные соглашения, которые привели к необоснованному повышению стоимости.

Полицейские и прокуратура. Фото: Нацполиция/Telegram

"В результате изменений в договор без всяких оснований стоимость электроэнергии была завышена, что повлекло убытки местному бюджету на более чем 9 миллионов гривен", — заявили в полиции.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и представителей предприятия-поставщика.

