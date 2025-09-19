Видео
Главная Новости дня Бюджет потерял более 9 миллионов — разоблачен чиновник

Бюджет потерял более 9 миллионов — разоблачен чиновник

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 14:59
Полиция расследует схему с завышением цен на электроэнергию
Правоохранители Винницкой области. Фото: Нацполиция Украины/Telegram

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении заместителю руководителя коммунального предприятия в служебной халатности, что привело к убыткам местного бюджета более 9 миллионов гривен. Полиция установила, что чиновник способствовал заключению сделок на закупку электроэнергии по завышенным ценам.

Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в пятницу, 19 сентября.

Читайте также:
Бюджет втратив понад 9 мільйонів — викрито посадовця - фото 1
Процессуальные действия. Фото: Нацполиция/Telegram

Схема закупки электроэнергии

Киберполицейские вместе со следователями отделения полиции №1 Винницкого районного управления и под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры разоблачили заместителя руководителя коммунального предприятия, который допустил существенные нарушения при закупке электроэнергии. По данным следствия, коммунальное предприятие через систему "Прозорро" объявило тендер на поставку электроэнергии, победителем которого стало частное предприятие из Харькова. После заключения договора чиновник согласовал дополнительные соглашения, которые привели к необоснованному повышению стоимости.

Бюджет втратив понад 9 мільйонів — викрито посадовця - фото 2
Полицейские и прокуратура. Фото: Нацполиция/Telegram

"В результате изменений в договор без всяких оснований стоимость электроэнергии была завышена, что повлекло убытки местному бюджету на более чем 9 миллионов гривен", — заявили в полиции.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и представителей предприятия-поставщика.

Напомним, что в Нововолынске суд признал виновным мужчину, который пытался откупиться от правоохранителей, чтобы избежать доставки в территориальный центр комплектования.

Ранее мы также информировали, что 17 сентября в одном из одесских лицеев 11 школьников пострадали из-за случайного использования газового баллончика.

тендер киберполиция электроэнергия Винницкая область правохранители
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
