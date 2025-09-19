Видео
Главная Новости дня На Волыни мужчина хотел откупиться от ТЦК — как его наказал суд

На Волыни мужчина хотел откупиться от ТЦК — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 10:02
Мужчина в Нововолынске пытался откупиться от ТЦК
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ

В Нововолынске суд признал виновным мужчину, который предлагал взятку правоохранителям, чтобы избежать доставки в территориальный центр комплектования. Вместо избежания ответственности он получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщили из материалов приговора Нововолынского городского суда.

Читайте также:

Мужчина предлагал взятку, чтобы избежать ТЦК

7 августа в Нововолынске на улице Солнечной полицейские остановили мужчину, который ехал непристегнутым ремнем безопасности. Во время проверки документов выяснилось, что он находится в розыске как военнообязанный с апреля 2025 года. Правоохранители установили, что мужчина пытался избежать мобилизационных обязанностей.

"Осознавая, что он нарушил правила воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации, положил между передними сиденьями служебного автомобиля 10 тысяч гривен", — говорится в приговоре суда.

Суд признал его виновным в попытке подкупа полицейских. Вместо освобождения от ответственности мужчина получил штраф. В целом ему придется заплатить 17 тысяч гривен.

Напомним, что даже в случае, если гражданин вовремя уточнил свои военно-учетные данные, но его все равно объявили в розыск, необходимо урегулировать этот вопрос непосредственно с территориальным центром комплектования.

Ранее мы также информировали, что если военнообязанный внутренне перемещенный гражданин стал на воинский учет по новому месту жительства, но при этом получил штраф, это может быть следствием технической ошибки оператора ТЦК.

суд полиция Волынская область ТЦК и СП Волынь
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
