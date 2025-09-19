Чоловік у Нововолинську намагався відкупитися від ТЦК

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ

У Нововолинську суд визнав винним чоловіка, який пропонував хабар правоохоронцям, аби уникнути доставлення до територіального центру комплектування. Замість уникнення відповідальності він отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це повідомили з матеріалів вироку Нововолинського міського суду.

Чоловік пропонував хабар, щоб уникнути ТЦК

7 серпня у Нововолинську на вулиці Сонячній поліцейські зупинили чоловіка, який їхав непристібнутим ременем безпеки. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він перебуває у розшуку як військовозобов’язаний з квітня 2025 року. Правоохоронці встановили, що чоловік намагався уникнути мобілізаційних обов’язків.

"Усвідомлюючи, що він порушив правила військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації, поклав між передніми сидіннями службового автомобіля 10 тисяч гривень", — йдеться у вироку суду.

Суд визнав його винним у спробі підкупу поліцейських. Замість звільнення від відповідальності чоловік отримав штраф. Загалом йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що навіть у разі, якщо громадянин вчасно уточнив свої військово-облікові дані, але його все одно оголосили у розшук, необхідно врегулювати це питання безпосередньо з територіальним центром комплектування.

Раніше ми також інформували, що якщо військовозобов’язаний внутрішньо переміщений громадянин став на військовий облік за новим місцем проживання, але при цьому отримав штраф, це може бути наслідком технічної помилки оператора ТЦК.