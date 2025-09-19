Відео
Бюджет втратив понад 9 мільйонів — викрито посадовця

Бюджет втратив понад 9 мільйонів — викрито посадовця

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:59
Поліція розслідує схему із завищенням цін на електроенергію
Правоохоронці Вінниччини. Фото: Нацполіція України/Telegram

Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру заступнику керівника комунального підприємства у службовій недбалості, що призвела до збитків місцевого бюджету понад 9 мільйонів гривень. Поліція встановила, що посадовець сприяв укладанню угод на закупівлю електроенергії за завищеними цінами.

Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України у п'ятницю, 19 вересня.

Бюджет втратив понад 9 мільйонів — викрито посадовця - фото 1
Процесуальні дії. Фото: Нацполіція/Telegram

Схема закупівлі електроенергії

Кіберполіцейські разом зі слідчими відділення поліції №1 Вінницького районного управління та за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури викрили заступника керівника комунального підприємства, який допустив суттєві порушення при закупівлі електроенергії. За даними слідства, комунальне підприємство через систему "Прозорро" оголосило тендер на постачання електроенергії, переможцем якого стало приватне підприємство з Харкова. Після укладення договору посадовець погодив додаткові угоди, що призвели до необґрунтованого підвищення вартості.

Бюджет втратив понад 9 мільйонів — викрито посадовця - фото 2
Поліцейські та прокуратура. Фото: Нацполіція/Telegram

"Унаслідок змін до договору без жодних підстав вартість електроенергії була завищена, що спричинило збитки місцевому бюджету на понад 9 мільйонів гривень", — заявили у поліції.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Крім того, правоохоронці перевіряють можливу причетність інших посадовців та представників підприємства-постачальника.

тендер кіберполіція електроенергія Вінницька область правоохоронці
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
