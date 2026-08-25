Справа Мудрої: у САП не бачать підстав для підозри іншим

Судове засідання у справі Ірини Мудрої 25 серпня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наразі не бачать підстав для підозри іншим посадовцям Офісу президента у справі щодо ексзаступниці керівника ОПУ Ірини Мудрої. Про це заявив прокурор САП Віталій Гречишкін. Він зазначив, що ситуація може змінитися, якщо під час розслідування будуть зібрані відповідні докази.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова із зали суду у вівторок, 25 серпня.

У справі Мудрої інших підозрюваних наразі немає

Під час засідання у Вищому антикорупційному суді у справі щодо колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої прокурор САП Віталій Гречишкін відповів на запитання про можливу причетність до справи інших посадовців.

За словами прокурора, правоохоронці наразі не коментують причетність або непричетність осіб, які не згадуються в офіційному тексті повідомлення про підозру. Водночас він зазначив, що під час подальшого розслідування можуть бути ухвалені відповідні рішення, якщо слідство збере необхідні докази та встановить причетність інших осіб.

"Щодо причетності або непричетності інших осіб, які не згадуються в офіційному документі тексту про підозру, ми комунікувати не будемо. Коли будуть зібрані відповідні докази й встановлені в ході розслідування причетність інших осіб, обов'язково будуть прийняти відповідні рішення. Наразі підстав підозрювати інших осіб немає", — заявив Віталій Гречишкін.

Таким чином, наразі у справі щодо Ірини Мудрої інших осіб не підозрюють. Водночас у САП допускають ухвалення відповідних рішень щодо інших осіб у разі встановлення їхньої причетності та збору необхідних доказів під час розслідування.

Новини.LIVE інформували, що 25 серпня 2026 року ВАКС взяв Ірину Мудру під варту із можливістю внесення застави у 20 млн гривень. Під час засідання вона заявила, що 232 із 237 розмов у матеріалах справи були записані через мікрофон іншої людини, якій вона довіряла. Мудра також сказала, що готова пояснити зміст кожного запису та планує зібрати кошти на заставу.

Новини.LIVE також писали, що під час засідання у ВАКС Ірина Мудра заявила, що не має наміру перешкоджати слідству та готова сприяти встановленню обставин справи. Вона також заперечила, що отримувала гроші від Максима Микитася, зазначивши, що їй не передавали коштів ні готівкою, ні на банківську картку. Адвокат Мудрої проаналізував записи НСРД та наголосив, що слова Микитася про "спільний інтерес" самі по собі не підтверджують зацікавленості Мудрої.