Спокійне геомагнітне поле: прогноз магнітних бур на 3 вересня

У жінки головний біль. Фото: magnific.com

У четвер, 3 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність залишається дуже низькою, а ймовірність сильного геомагнітного шторму становить лише 1%. Експерти радять завчасно звернути увагу на можливі ризики для здоров’я, особливо напередодні геомагнітних збурень.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Яка сонячна активність 3 вересня

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували чотири спалахи класу В та три спалахи класу С. Такі явища не мають суттєвого впливу на Землю.

Геомагнітне поле у четвер залишатиметься спокійним. Сонячна активність очікується на низькому рівні, хоча зберігається невелика ймовірність спалахів М-класу.

На 3 вересня прогнозують такі показники сонячної активності:

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ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 16.

Таким чином, найближчої доби значних геомагнітних збурень не прогнозують.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Попередження про такі явища дають змогу завчасно врахувати можливі фактори ризику для здоров'я, зокрема в дні, що передують геомагнітним збуренням.

Новини.LIVE писали, що 4 та 5 вересня очікується перша хвиля слабких геомагнітних збурень. Сонячна активність невисокої інтенсивності може позначитися на самопочутті, спричинивши сонливість, легку слабкість і підвищену втомлюваність.

Новини.LIVE інформували, що синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що перший тиждень вересня в Україні буде теплим, а в південних, східних і центральних регіонах подекуди спекотним. Така погода зумовлена надходженням теплого повітря з південних широт, тоді як високий атмосферний тиск та антициклональна циркуляція стримуватимуть утворення дощових хмар, спричинивши нестачу опадів.