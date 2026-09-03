Спокойное геомагнитное поле: прогноз магнитных бурь на 3 сентября

У женщины болит голова. Фото: magnific.com

В четверг, 3 сентября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Солнечная активность остается очень низкой, а вероятность сильного геомагнитного шторма составляет всего 1%. Эксперты советуют заранее обратить внимание на возможные риски для здоровья, особенно накануне геомагнитных возмущений.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какова солнечная активность 3 сентября

За последние сутки на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса В и три вспышки класса С. Такие явления не оказывают существенного влияния на Землю.

Геомагнитное поле в четверг останется спокойным. Солнечная активность ожидается на низком уровне, хотя сохраняется небольшая вероятность вспышек М-класса.

На 3 сентября прогнозируются следующие показатели солнечной активности:

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вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 16.

Таким образом, в ближайшие сутки значительных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о таких явлениях позволяют заблаговременно учесть возможные факторы риска для здоровья, в частности в дни, предшествующие геомагнитным возмущениям.

Новини.LIVE сообщали, что 4 и 5 сентября ожидается первая волна слабых геомагнитных возмущений. Солнечная активность невысокой интенсивности может сказаться на самочувствии, вызвав сонливость, легкую слабость и повышенную утомляемость.

Новини.LIVE писали, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что первая неделя сентября в Украине будет теплой, а в южных, восточных и центральных регионах местами жаркой. Такая погода обусловлена притоком теплого воздуха из южных широт, тогда как высокое атмосферное давление и антициклональная циркуляция будут сдерживать образование дождевых облаков, вызывая недостаток осадков.