Суд покарав чоловіка за держзраду, який здавав Росії позиції ЗСУ

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Запоріжжі судили чоловіка за державну зраду, оскільки він співпрацював з Росією, щоб виїхати на окупованому територію. За це його призначили жорстке.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2024 року обвинувачений вів переписку у месенджері Telegram з представником 316-го розвідувального центру головного управління Генштабу ЗС РФ. У повідомленнях чоловік передавав дані про розташування підрозділів Збройних сил України, супроводжуючи їх мітками на карті та поясненнями до них.

Під час огляду його мобільного пристрою в папці "Корзина" було виявлено скриншоти з Google Maps із нанесеними позначками. Серед іншого — зображення місцевості з написом "Воєнный городок" і відмітка місця, де розташовано один із військкоматів у місті Запоріжжя.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Він пояснив, що прагнув повернутися до батьків в Бердянськ, який нині перебуває під окупацією. За його словами, знайомство з представником російської розвідки на ім’я "Влад" відбулося через матір, яка мешкає на окупованій території. Саме "Влад", як стверджує підсудний, запропонував допомогти у поверненні додому в обмін на передачу інформації.

Рішення суду

Суд, проаналізувавши обставини справи, дійшов висновку, що визнання провини з боку обвинуваченого стало наслідком беззаперечних доказів, а не щирого каяття, осуду своїх дій та будь-яких суттєвих змін в його соціальних орієнтаціях.

Як наслідок, Дніпровський районний суд Запоріжжя визнав чоловіка винним у держзраді і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кіровоградській області в військові частині СБУ затримала шпигуна, який коригував повітряні атаки по центральному регіону України.

Також ми повідомляли, що у Харкові чоловік інформував агента РФ про переміщення ЗСУ та їх техніки. За це суд визнав його винним у держзраді.