На Кіровоградщині СБУ затримала російського "крота"

Затримання зрадника. Фото: СБУ

У Кіровоградській області в військовій частині Служба безпеки України (СБУ) затримала російського "крота". Він коригував повітряні атаки РФ по центральному регіону України.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у вівторок, 27 травня.

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У СБУ зазначили, що ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик військової частини у Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки рф по центральному регіону України.

"Зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни. Крім цього, він "зливав" до ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння", — йдеться у повідомленні.

В спецслужбі додають, що після виконання завдань агент сподівався "евакуюватися" на тимчасово окуповану територію Донеччини, де планував вступити до російської армії та воювати проти України.

"Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника і затримала його "на гарячому", коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога", — розповідають в СБУ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

"Йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — підсумували в СБУ.

А у Харкові чоловік інформував російського агента про переміщення українських військових та техніки ЗСУ. Йому винесли вирок.

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