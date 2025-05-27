На Кировоградщине СБУ задержала российского "крота"

Задержание предателя. Фото: СБУ

В Кировоградской области в воинской части Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российского "крота". Он корректировал воздушные атаки РФ по центральному региону Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 27 мая.

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В СБУ отметили, что вражеским пособником оказался 32-летний водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, который корректировал воздушные атаки РФ по центральному региону Украины.

"Предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, в которых проходили лечение украинские воины. Кроме этого, он "сливал" в ФСБ маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения", — говорится в сообщении.

В спецслужбе добавляют, что после выполнения заданий агент надеялся "эвакуироваться" на временно оккупированную территорию Донецкой области, где планировал вступить в российскую армию и воевать против Украины.

"Военная контрразведка СБУ сорвала планы предателя и задержала его "на горячем", когда он проводил визуальную доразведку вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага", — рассказывают в СБУ.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения оккупантов как автор антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которых он так и не получил.

"Ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — подытожили в СБУ.

А в Харькове мужчина информировал российского агента о перемещении украинских военных и техники ВСУ. Ему вынесли приговор.

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