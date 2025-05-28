Суд наказал мужчину за госизмену, который сдавал России позиции ВСУ

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Запорожье судили мужчину за государственную измену, поскольку он сотрудничал с Россией, чтобы выехать на оккупированную территорию. За это ему назначили жесткое наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года обвиняемый вел переписку в мессенджере Telegram с представителем 316-го разведывательного центра главного управления Генштаба ВС РФ. В сообщениях мужчина передавал данные о расположении подразделений Вооруженных сил Украины, сопровождая их метками на карте и объяснениями к ним.

При осмотре его мобильного устройства в папке "Корзина" были обнаружены скриншоты с Google Maps с нанесенными отметками. Среди прочего — изображение местности с надписью "Военный городок" и отметка места, где расположен один из военкоматов в городе Запорожье.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что стремился вернуться к родителям в Бердянск, который сейчас находится под оккупацией. По его словам, знакомство с представителем российской разведки по имени "Влад" произошло через мать, которая живет на оккупированной территории. Именно "Влад", как утверждает подсудимый, предложил помочь в возвращении домой в обмен на передачу информации.

Решение суда

Суд, проанализировав обстоятельства дела, пришел к выводу, что признание вины со стороны обвиняемого стало следствием неоспоримых доказательств, а не искреннего раскаяния, осуждения своих действий и каких-либо существенных изменений в его социальных ориентациях.

Как следствие, Днепровский районный суд Запорожья признал мужчину виновным в госизмене и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Кировоградской области в воинской части СБУ задержала шпиона, который корректировал воздушные атаки по центральному региону Украины.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина информировал агента РФ о перемещении ВСУ и их техники. За это суд признал его виновным в госизмене.