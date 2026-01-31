Йолка відмовилася від українського громадянства — деталі

Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від громадянства України
Скандальна співачка Єлизавета Іванців, яка відома під псевдонімом Йолка, відмовилася від українського громадянства. Вона отримала російський паспорт.
Про це повідомляють росЗМІ.
Йолка отримала громадянство РФ
Російські пропагандисти повідомили, що в співачки виникли проблеми з бізнесом в Росії. Причиною стало те, що в неї закінчився термін дії українського паспорта і виконавиця не змогла оновити документ. Через це скандальна артистка вирішила змінити українське громадянство на російське.
Також відомо, що Йолка таємно вийшла заміж. Вона приховувала цей факт, як і свого чоловіка, але в мережі з'ясували особистість чоловіка. Йдеться про співака родом з Одеси Рождена Анусі. Попри повномасштабну війну в Україні він також залишився в Росії. Зазначається, що новий паспорт співачка отримала перед тим, як укласти шлюб.
Зазначимо, Йолка родом з Ужгорода Закарпатської області. Ще до початку повномасштабної війни вона виїхала в Росію та почала свою кар'єру там. Коли російські війська вторглися в Україну у 2022 році скандальна артистка відмовчувалася, продовжувала жити та працювати в РФ.
Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон про множинне громадянство. Він відкриває можливість для українців мати паспорти інших держав, а іноземцям — отримувати громадянство України за новими правилами.
