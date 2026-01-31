Йолка відмовилася від українського громадянства — деталі

Співачка Йолка. Фото: instagram.com/elkasinger

Скандальна співачка Єлизавета Іванців, яка відома під псевдонімом Йолка, відмовилася від українського громадянства. Вона отримала російський паспорт.

Про це повідомляють росЗМІ.

Йолка отримала громадянство РФ

Російські пропагандисти повідомили, що в співачки виникли проблеми з бізнесом в Росії. Причиною стало те, що в неї закінчився термін дії українського паспорта і виконавиця не змогла оновити документ. Через це скандальна артистка вирішила змінити українське громадянство на російське.

Також відомо, що Йолка таємно вийшла заміж. Вона приховувала цей факт, як і свого чоловіка, але в мережі з'ясували особистість чоловіка. Йдеться про співака родом з Одеси Рождена Анусі. Попри повномасштабну війну в Україні він також залишився в Росії. Зазначається, що новий паспорт співачка отримала перед тим, як укласти шлюб.

Зазначимо, Йолка родом з Ужгорода Закарпатської області. Ще до початку повномасштабної війни вона виїхала в Росію та почала свою кар'єру там. Коли російські війська вторглися в Україну у 2022 році скандальна артистка відмовчувалася, продовжувала жити та працювати в РФ.

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон про множинне громадянство. Він відкриває можливість для українців мати паспорти інших держав, а іноземцям — отримувати громадянство України за новими правилами.

