Україна
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від громадянства України

Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від громадянства України

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 21:22
Йолка відмовилася від українського громадянства — деталі
Співачка Йолка. Фото: instagram.com/elkasinger

Скандальна співачка Єлизавета Іванців, яка відома під псевдонімом Йолка, відмовилася від українського громадянства. Вона отримала російський паспорт.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Йолка отримала громадянство РФ

Російські пропагандисти повідомили, що в співачки виникли проблеми з бізнесом в Росії. Причиною стало те, що в неї закінчився термін дії українського паспорта і виконавиця не змогла оновити документ. Через це скандальна артистка вирішила змінити українське громадянство на російське. 

Також відомо, що Йолка таємно вийшла заміж. Вона приховувала цей факт, як і свого чоловіка, але в мережі з'ясували особистість чоловіка. Йдеться про співака родом з Одеси Рождена Анусі. Попри повномасштабну війну в Україні він також залишився в Росії. Зазначається, що новий паспорт співачка отримала перед тим, як укласти шлюб. 

Зазначимо, Йолка родом з Ужгорода Закарпатської області. Ще до початку повномасштабної війни вона виїхала в Росію та почала свою кар'єру там. Коли російські війська вторглися в Україну у 2022 році скандальна артистка відмовчувалася, продовжувала жити та працювати в РФ. 

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон про множинне громадянство. Він відкриває можливість для українців мати паспорти інших держав, а іноземцям — отримувати громадянство України за новими правилами.

Також ми писали, скільки років треба жити в Італії, щоб отримати громадянство. Однак існують альтернативи зі зменшеним строком. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
