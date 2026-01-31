Елка отказалась от украинского гражданства — детали

Певица-предательница Елка отказалась от гражданства Украины
Скандальная певица Елизавета Иванцив, которая известна под псевдонимом Елка, отказалась от украинского гражданства. Она получила российский паспорт.
Об этом сообщают росСМИ.
Елка получила гражданство РФ
Российские пропагандисты сообщили, что у певицы возникли проблемы с бизнесом в России. Причиной стало то, что у нее закончился срок действия украинского паспорта и исполнительница не смогла обновить документ. Из-за этого скандальная артистка решила сменить украинское гражданство на российское.
Также известно, что Елка тайно вышла замуж. Она скрывала этот факт, как и своего мужа, но в сети выяснили личность мужчины. Речь идет о певце родом из Одессы Рождена Ануси. Несмотря на полномасштабную войну в Украине он также остался в России. Отмечается, что новый паспорт певица получила перед тем, как заключить брак.
Отметим, Елка родом из Ужгорода Закарпатской области. Еще до начала полномасштабной войны она уехала в Россию и начала свою карьеру там. Когда российские войска вторглись в Украину в 2022 году скандальная артистка отмалчивалась, продолжала жить и работать в РФ.
Напомним, 16 января вступил в силу закон о множественном гражданстве. Он открывает возможность для украинцев иметь паспорта других государств, а иностранцам — получать гражданство Украины по новым правилам.
