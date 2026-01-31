Елка отказалась от украинского гражданства — детали

Певица Елка. Фото: instagram.com/elkasinger

Скандальная певица Елизавета Иванцив, которая известна под псевдонимом Елка, отказалась от украинского гражданства. Она получила российский паспорт.

Об этом сообщают росСМИ.

Елка получила гражданство РФ

Российские пропагандисты сообщили, что у певицы возникли проблемы с бизнесом в России. Причиной стало то, что у нее закончился срок действия украинского паспорта и исполнительница не смогла обновить документ. Из-за этого скандальная артистка решила сменить украинское гражданство на российское.

Также известно, что Елка тайно вышла замуж. Она скрывала этот факт, как и своего мужа, но в сети выяснили личность мужчины. Речь идет о певце родом из Одессы Рождена Ануси. Несмотря на полномасштабную войну в Украине он также остался в России. Отмечается, что новый паспорт певица получила перед тем, как заключить брак.

Отметим, Елка родом из Ужгорода Закарпатской области. Еще до начала полномасштабной войны она уехала в Россию и начала свою карьеру там. Когда российские войска вторглись в Украину в 2022 году скандальная артистка отмалчивалась, продолжала жить и работать в РФ.

Напомним, 16 января вступил в силу закон о множественном гражданстве. Он открывает возможность для украинцев иметь паспорта других государств, а иностранцам — получать гражданство Украины по новым правилам.

Также мы писали, сколько лет надо жить в Италии, чтобы получить гражданство. Однако существуют альтернативы с уменьшенным сроком.