Множественное гражданство в Украине — что предусматривает закон

Паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

С 16 января в Украине официально заработал институт множественного гражданства. Закон №4502-ІХ открывает возможность для украинцев иметь паспорта других государств, а иностранцам — получать гражданство Украины по новым правилам.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Реклама

Читайте также:

Множественное гражданство в Украине - что известно

Отныне граждане Украины смогут приобретать гражданство других государств без потери украинского — при условии, что эти страны входят в специальный перечень, который будет определять Кабинет Министров. Аналогичное правило будет действовать и для иностранцев — граждане государств из списка Кабмина смогут претендовать на украинский паспорт при условии выполнения общих требований законодательства и сдачи необходимых экзаменов.

Как заявляла глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, большинство практических вопросов относительно множественного гражданства не урегулированы непосредственно законом. Они будут определяться подзаконными актами правительства.

В отличие от первой версии президентского законопроекта №10425, где был четко определен перечень стран, финальная редакция закона (№11469) передала эти полномочия Кабмину. Это означает, что правительство сможет менять список государств без внесения изменений в закон, что, по оценкам экспертов, снижает уровень правовой определенности.

По словам Натальи Науменко, формирование перечня государств станет ключевой дискуссионной точкой при реализации закона.

"Основная новелла в этом законе — это то, что Кабмин определяет перечень стран, с которыми возможно множественное гражданство. Это будет, пожалуй, самая большая реперная точка при реализации этого закона", — отметила она.

Предварительно во время обсуждений речь шла о странах ЕС и НАТО, иногда также о государствах G7. В то же время, по позиции ГМС, в список должны войти страны, которые поддерживают суверенитет Украины, выступают против войны и поддерживали санкции против РФ.

Законом предусмотрено, что при формировании перечня Кабмин должен учитывать членство государств в ЕС, а также их позицию относительно санкций против России. Отдельным поручением правительство определит орган, ответственный за формирование этого списка.

Ранее мы рассказывали, сколько времени нужно жить во Франции для получения гражданства.

А также узнайте, какие условия получения гражданства Германии.