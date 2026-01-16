Множинне громадянство в Україні — що передбачає закон

Паспорт України. Фото: Новини.LIVE

Від 16 січня в Україні офіційно запрацював інститут множинного громадянства. Закон №4502-ІХ відкриває можливість для українців мати паспорти інших держав, а іноземцям — отримувати громадянство України за новими правилами.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Відтепер громадяни України зможуть набувати громадянство інших держав без втрати українського — за умови, що ці країни входять до спеціального переліку, який визначатиме Кабінет Міністрів. Аналогічне правило діятиме і для іноземців — громадяни держав зі списку Кабміну зможуть претендувати на український паспорт за умови виконання загальних вимог законодавства та складання необхідних іспитів.

Як заявляла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, більшість практичних питань щодо множинного громадянства не врегульовані безпосередньо законом. Вони будуть визначатися підзаконними актами уряду.

На відміну від першої версії президентського законопроєкту №10425, де був чітко визначений перелік країн, фінальна редакція закону (№11469) передала ці повноваження Кабміну. Це означає, що уряд зможе змінювати список держав без внесення змін до закону, що, за оцінками експертів, знижує рівень правової визначеності.

За словами Наталії Науменко, формування переліку держав стане ключовою дискусійною точкою під час реалізації закону.

"Основна новела в цьому законі — це те, що Кабмін визначає перелік країн, з якими можливе множинне громадянство. Це буде, мабуть, найбільша реперна точка під час реалізації цього закону", — зазначила вона.

Попередньо під час обговорень йшлося про країни ЄС і НАТО, інколи також про держави G7. Водночас, за позицією ДМС, до списку мають увійти країни, які підтримують суверенітет України, виступають проти війни та підтримували санкції проти РФ.

Законом передбачено, що під час формування переліку Кабмін має враховувати членство держав у ЄС, а також їхню позицію щодо санкцій проти Росії. Окремим дорученням уряд визначить орган, відповідальний за формування цього списку.

