Майк Джонсон заявив, що Байден останній рік не керував країною

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: Politico

Спікер Палати представників Сполучених Штатів від республіканців Майк Джонсон заявив, що президент Джо Байден останній рік свого перебування у Білому домі не приймав самостійних рішень. Такий висновок він зробив після зустрічі з главою держави у січні минулого року.

Про це Джонсон заявив в інтерв'ю виданню The Free Press у суботу, 18 січня.

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Байден не приймав самостійних рішень

Джонсон розповів, що у січні 2024 року він зустрівся з Байденом в Овальному кабінеті. Він додав, що спершу йому відмовляли у зустрічі з президентом, але вона таки була запланована. Однак замість діалогу тет-а-тет, на який розраховував Джонсон, у розмові взяли участь інші представники адміністрації Байдена.

Зрештою президент попросив залишити його з Джонсоном самих на кілька хвилин. Джонсон поцікавився в очільника Білого дому, чому він призупинив видачу дозволів на експорт скрапленого газу. За словами Джонсона, Байден почав заперечувати підписання такого документа, однак за якусь мить заявив, що підписав указ для дослідження наслідків використання СПГ, а не щодо заборони нових ліцензій.

Джонсон зазначив, що така відповідь президента налякала його, оскільки в нього з'явилися сумніви у тому, хто насправді керує державою.

Спікер також висловив переконання, що у свій час Байден погодився призначити більше лівих прогресистів на ключові посади. В обмін на це його основні конкуренти у Демократичній партії вийшли з виборчих перегонів.

Нагадаємо, раніше Майка Джонсона переобрали на посаду спікера Палати представників США. Республіканця обрали з другої спроби, відрив у голосах був мінімальним.

Раніше ми писали, Джонсон переобрався у виборчому окрузі Луїзіани, забезпечивши собі п’ятий термін у Конгресі.