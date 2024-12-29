На Закарпатті спіймали злочинців, які влаштовували незаконний перетин кордону ухилянтами, але через них є загиблі люди

Спіймали банду, через яку ухилянти втонули в Тисі — скільки жертв
На Закарпатті правоохоронні органи ліквідували злочинну групу, яка займалася незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон України. Їхні дії призвели до того, що деякі чоловіки, що скористувались їхніми "послугами", втонули у Тисі.
Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.
Хто став жертвами "послуг" злочинців
У ході спецоперації встановлено, що 27-річний мешканець Хустського району та 35-річний співучасник з Івано-Франківської області організували небезпечну схему переправлення громадян України за кордон через річку Тиса. Для здійснення злочину вони залучили трьох виконавців віком від 28 до 34 років.
Зловмисники, приховуючи реальний маршрут переправлення, запевняли своїх клієнтів у безпечному сухопутному переході кордону. За такі послуги вони вимагали від 7 до 10 тисяч доларів США з особи.
Відомо про щонайменше сім випадків успішного переправлення громадян України за допомогою цієї групи, проте двоє людей загинули під час спроби нелегального перетину кордону, а ще один зник безвісти.
Затриманим злочинцям суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави в розмірі 35 млн 425 тис. гривень. За скоєне злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев'яти років.
Нагадаємо, в Одесі на лаві підсудних опиниться працівник ТЦК, який влаштував бізнес на чоловіках, які хотіли втекти від мобілізації.
Також прикордонники затримали двох чоловіків, які скористалися послугами "кураторів" у Telegram для незаконного перетину кордону, але фактично натрапили на шахраїв.
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