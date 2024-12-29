На Закарпатті спіймали злочинців, які влаштовували незаконний перетин кордону ухилянтами, але через них є загиблі люди

Один із затриманих учасників угруповання, що переправляло ухилянтів за кордон на Закарпатті. Фото: Нацполіція

На Закарпатті правоохоронні органи ліквідували злочинну групу, яка займалася незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон України. Їхні дії призвели до того, що деякі чоловіки, що скористувались їхніми "послугами", втонули у Тисі.

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

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У ході спецоперації встановлено, що 27-річний мешканець Хустського району та 35-річний співучасник з Івано-Франківської області організували небезпечну схему переправлення громадян України за кордон через річку Тиса. Для здійснення злочину вони залучили трьох виконавців віком від 28 до 34 років.

Ще один затриманий злочинець з банди. Фото: Нацполіція

Зловмисники, приховуючи реальний маршрут переправлення, запевняли своїх клієнтів у безпечному сухопутному переході кордону. За такі послуги вони вимагали від 7 до 10 тисяч доларів США з особи.

Гроші, які вилучили у злочинців. Фото: Нацполіція

Відомо про щонайменше сім випадків успішного переправлення громадян України за допомогою цієї групи, проте двоє людей загинули під час спроби нелегального перетину кордону, а ще один зник безвісти.

Затриманим злочинцям суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави в розмірі 35 млн 425 тис. гривень. За скоєне злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев'яти років.

Нагадаємо, в Одесі на лаві підсудних опиниться працівник ТЦК, який влаштував бізнес на чоловіках, які хотіли втекти від мобілізації.

Також прикордонники затримали двох чоловіків, які скористалися послугами "кураторів" у Telegram для незаконного перетину кордону, але фактично натрапили на шахраїв.