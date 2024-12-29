На Закарпатье поймали преступников, которые устраивали незаконное пересечение границы уклонистам, но из-за них есть погибшие люди

Поймали банду, из-за которой уклонисты утонули в Тисе
На Закарпатье правоохранительные органы ликвидировали преступную группу, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу Украины. Их действия привели к тому, что некоторые мужчины, которые воспользовались их "услугами", утонули в Тисе.
Об этом сообщает Полиция Закарпатской области.
Кто стал жертвами "услуг" преступников
В ходе спецоперации установлено, что 27-летний житель Хустского района и 35-летний соучастник из Ивано-Франковской области организовали опасную схему переправки граждан Украины за границу через реку Тиса.
Злоумышленники, скрывая реальный маршрут переправки, уверяли своих клиентов в безопасном сухопутном переходе границы.
Известно о минимум семи случаях успешной переправки граждан Украины с помощью этой группы, однако два человека погибли при попытке нелегального пересечения границы, а еще один пропал без вести.
Задержанным преступникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 35 млн 425 тыс. гривен.
Напомним, в Одессе на скамье подсудимых окажется работник ТЦК, устроивший бизнес на мужчинах, которые хотели уйти от мобилизации.
Также пограничники задержали двух мужчин, которые воспользовались услугами "кураторов" в Telegram для незаконного пересечения границы, но фактически наткнулись на мошенников.
Читайте Новини.LIVE!