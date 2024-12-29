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Поймали банду, из-за которой уклонисты утонули в Тисе

29 декабря 2024 02:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На Закарпатье поймали преступников, которые устраивали незаконное пересечение границы уклонистам, но из-за них есть погибшие люди
Один из задержанных участников группировки, переправлявшей уклонистов за границу на Закарпатье. Фото: Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На Закарпатье правоохранительные органы ликвидировали преступную группу, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу Украины. Их действия привели к тому, что некоторые мужчины, которые воспользовались их "услугами", утонули в Тисе. 

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области.

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В ходе спецоперации установлено, что 27-летний житель Хустского района и 35-летний соучастник из Ивано-Франковской области организовали опасную схему переправки граждан Украины за границу через реку Тиса.

Поймали банду, из-за которой уклоняющие утонули в Тисе - сколько жертв - фото 1
Еще один задержанный преступник из банды Фото: Нацполиция

Злоумышленники, скрывая реальный маршрут переправки, уверяли своих клиентов в безопасном сухопутном переходе границы.

Поймали банду, из-за которой уклоняющие утонули в Тисе - сколько жертв - фото 2
Деньги, которые изъяли у преступников.

Известно о минимум семи случаях успешной переправки граждан Украины с помощью этой группы, однако два человека погибли при попытке нелегального пересечения границы, а еще один пропал без вести.

Задержанным преступникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 35 млн 425 тыс. гривен.

Напомним, в Одессе на скамье подсудимых окажется работник ТЦК, устроивший бизнес на мужчинах, которые хотели уйти от мобилизации.

Также пограничники задержали двух мужчин, которые воспользовались услугами "кураторов" в Telegram для незаконного пересечения границы, но фактически наткнулись на мошенников.

граница банда Закарпатье военнообязанные уклонисты Нацполиция

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