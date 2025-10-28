Відео
Спецтрибунал для Росії — чи планують долучатися США

Дата публікації: 28 жовтня 2025 16:07
Оновлено: 16:21
Спецтрибунал для Росії — чи планують долучатися США
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл відповів, чи долучаться Сполучені Штати Америки до спецтрибуналу за злочини Росії. За його словами, наразі невідомо, але вже багато країн підтримують це.

Про це Девід ван Віл розповів на брифінгу з главою МЗС України Андрієм Сибігою у вівторок, 28 жовтня.

Спецтрибунал за злочини Росії

Сибіга зауважив, що для кожного українця та країни притягнення до відповідальності російських злочинців є елементом справедливого миру.

"Неможливо уявити досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру без притягнення до відповідальності російських злочинців за всі ті злочини, за весь той біль, за всі ті руйнації, які вони принесли на територію України, у наші домівки", — каже він.

За його словами, Україна вдячна за рішення, що саме Нідерланди — неофіційно столиця міжнародного права — будуть приймаючою стороною для спецтрибуналу.

"Це надзвичайно важливий крок для подальшої інституалізації функціонування спецтрибуналу і наближення часу, коли російські злочинці будуть покарані", — додав Сибіга.

Чи долучаться США до спецтрибуналу

Глава МЗС Нідерландів зазначив, що ще невідомо, чи долучаться Штати до спецтрибуналу за російські злочини. 

"Але багато країн уже доєднуються", — додав Девід ван Віл.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що у грудні цього року відбудеться конференція, яка буде присвячена створенню спеціального трибуналу за злочини Росії.

Крім того, Девід ван Віл заявив, що незалежно від результатів парламентських виборів у Нідерландах, країна буде підтримувати Україну.

США МЗС Андрій Сибіга Нідерланди Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
