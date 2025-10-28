Присоединятся ли США к спецтрибуналу за преступления РФ — ответ МИД Нидерландов

Дэвид ван Вил. Фото: кадр с видео

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил ответил, присоединятся ли Соединенные Штаты Америки к спецтрибуналу за преступления России. По его словам, пока неизвестно, но уже многие страны поддерживают это.

Об этом Дэвид ван Вил рассказал на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой во вторник, 28 октября.

Реклама

Читайте также:

Спецтрибунал за преступления России

Сибига отметил, что для каждого украинца и страны привлечение к ответственности российских преступников является элементом справедливого мира.

"Невозможно представить достижение справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира без привлечения к ответственности российских преступников за все те преступления, за всю ту боль, за все те разрушения, которые они принесли на территорию Украины, в наши дома", — говорит он.

По его словам, Украина благодарна за решение, что именно Нидерланды — неофициально столица международного права — будут принимающей стороной для спецтрибунала.

"Это очень важный шаг для дальнейшей институализации функционирования спецтрибунала и приближения времени, когда российские преступники будут наказаны", — добавил Сибига.

Присоединятся ли США к спецтрибуналу

Глава МИД Нидерландов отметил, что еще неизвестно, присоединятся ли Штаты к спецтрибуналу за российские преступления.

"Но многие страны уже присоединяются", — добавил Дэвид ван Вил.

Напомним, Сибига заявил, что в декабре этого года состоится конференция, которая будет посвящена созданию специального трибунала за преступления России.

Кроме того, Дэвид ван Вил заявил, что независимо от результатов парламентских выборов в Нидерландах, страна будет поддерживать Украину.