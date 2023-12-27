Спецслужби РФ просять українців допомогти Москві вигнати "американських сатаністів"

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Російські спецслужби реалізують нову інформаційну атаку. Вони просять українців допомогти Москві вигнати "американських сатаністів".

Про це повідомляє ГУР МО.

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У розвідці розповіли, що на телефони українців у різних країнах світу надходять повідомлення провокаційного змісту. У них міститься прохання допомогти Москві вигнати "американських сатаністів" з "споконвічно російської землі".

"Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом "возродіть Кієвскую Русь на зло враґам" стоять фрази на кшталт "бережіть себе та своїх рідних" або "сохраним жизні людєй" ― кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці повідомлень ворог пише: "З Росії з любов'ю".

У ГУР наголосили, що чергова інформаційна атака Москви проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію людей. Там додали, що використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких влада РФ покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, кібератака на "Київстар", можливо, була однією з найбільших підривних хакерських атак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ефект від цієї кібератаки тривав щонайменше дві доби.

Також ми писали, що російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".