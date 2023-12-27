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Спецслужбы РФ просят украинцев помочь Москве выгнать "американских сатанистов"

27 декабря 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спецслужбы РФ просят украинцев помочь Москве выгнать "американских сатанистов"
Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские спецслужбы реализуют новую информационную атаку. Они просят украинцев помочь Москве выгнать "американских сатанистов".

Об этом сообщает ГУР МО.

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В разведке рассказали, что на телефоны украинцев в разных странах мира поступают сообщения провокационного содержания. В них говорится о просьбе помочь Москве выгнать "американских сатанистов" с "исконно русской земли".

"Сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродить Киевскую Русь на зло врагам" стоят фразы вроде "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" — кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении", — говорится в сообщении.

В конце сообщений враг пишет: "Из России с любовью".

В ГУР отметили, что очередная информационная атака Москвы против украинцев за рубежом направлена на запугивание, деморализацию и дезорганизацию людей. Там добавили, что использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых власти РФ возлагают задачи информационно-психологического воздействия на украинцев.

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Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, кибератака на "Киевстар", возможно, была одной из самых крупных взрывных хакерских атак на украинские сети с начала полномасштабного вторжения России. Эффект от этой кибератаки длился по меньшей мере двое суток.

Также мы писали, что российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" "Киевстар".

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