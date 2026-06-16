Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Спека відступає: синоптик Діденко прогнозує зміну погоди в Україні

Спека відступає: синоптик Діденко прогнозує зміну погоди в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 17:16
Спека відступає: синоптик Діденко прогнозує зміну погоди в Україні
Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

В Україні 17 червня утримається комфортна літня погода без сильної спеки. Температура повітря вдень становитиме +20…+24 градуси, на півдні, південному сході та Дніпропетровщині очікується +23…+26 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Де і коли можуть йти дощі

Дощі ймовірні переважно у західних областях (окрім Рівненської та Волинської), а також у центральній частині країни. На решті території опади малоймовірні або будуть локальними.

Спека відступає: синоптик Діденко прогнозує зміну погоди в Україні - фото 1
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

У Києві в середу переважно без опадів, температура повітря вдень підніметься до +20…+22 градусів. Надалі прогнозуються незначні коливання температури з поступовою тенденцією до потепління наприкінці тижня. Періодичні дощі можуть зберігатися, окрім південних регіонів.

Діденко також зазначила, що така погода сприятлива для перебування на свіжому повітрі, а помірна температура без спеки забезпечує комфортні умови для щоденної активності.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні 2026 року тривалих і потужних магнітних бур поки не прогнозується. Водночас фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Раніше Новини.LIVE писали, що упродовж тижня 15–21 червня погода в Україні буде мінливою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності з центральної Європи. У всіх регіонах прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквали. Водночас аномальної спеки або сильних похолодань не очікується.

Наталка Діденко дощ прогноз погоди спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації