Спека відступає: синоптик Діденко прогнозує зміну погоди в Україні

Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

В Україні 17 червня утримається комфортна літня погода без сильної спеки. Температура повітря вдень становитиме +20…+24 градуси, на півдні, південному сході та Дніпропетровщині очікується +23…+26 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Де і коли можуть йти дощі

Дощі ймовірні переважно у західних областях (окрім Рівненської та Волинської), а також у центральній частині країни. На решті території опади малоймовірні або будуть локальними.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

У Києві в середу переважно без опадів, температура повітря вдень підніметься до +20…+22 градусів. Надалі прогнозуються незначні коливання температури з поступовою тенденцією до потепління наприкінці тижня. Періодичні дощі можуть зберігатися, окрім південних регіонів.

Діденко також зазначила, що така погода сприятлива для перебування на свіжому повітрі, а помірна температура без спеки забезпечує комфортні умови для щоденної активності.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у червні 2026 року тривалих і потужних магнітних бур поки не прогнозується. Водночас фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Раніше Новини.LIVE писали, що упродовж тижня 15–21 червня погода в Україні буде мінливою та вологою через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності з центральної Європи. У всіх регіонах прогнозуються дощі, місцями можливі град і шквали. Водночас аномальної спеки або сильних похолодань не очікується.