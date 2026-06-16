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Главная Новости дня Жара спадает: синоптик Диденко прогнозирует изменение погоды в Украине

Жара спадает: синоптик Диденко прогнозирует изменение погоды в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 17:16
Жара спадает: синоптик Диденко прогнозирует изменение погоды в Украине
Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

17 июня в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары. Дневная температура воздуха составит +20…+24 градуса, на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области ожидается +23…+26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE

Где и когда возможны дожди

Дожди вероятны преимущественно в западных областях (кроме Ровенской и Волынской), а также в центральной части страны. На остальной территории осадки маловероятны или будут носить локальный характер.

Жара спадает: синоптик Диденко прогнозирует изменение погоды в Украине - фото 1
Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

В Киеве в среду преимущественно без осадков, температура воздуха днём поднимется до +20…+22 градусов. В дальнейшем прогнозируются незначительные колебания температуры с постепенной тенденцией к потеплению в конце недели. Периодические дожди могут сохраняться, кроме южных регионов.

Диденко также отметила, что такая погода благоприятна для пребывания на свежем воздухе, а умеренная температура без жары обеспечивает комфортные условия для ежедневной активности.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года продолжительных и мощных магнитных бурь пока не прогнозируется. В то же время, специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

Ранее Новини.LIVE писали, что в течение недели с 15 по 21 июня погода в Украине будет переменчивой и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической активности из Центральной Европы. Во всех регионах прогнозируются дожди, местами возможны град и шквалы. При этом аномальной жары или сильных похолоданий не ожидается.

Наталка Диденко дождь прогноз погоды жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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