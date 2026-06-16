Жара спадает: синоптик Диденко прогнозирует изменение погоды в Украине
17 июня в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары. Дневная температура воздуха составит +20…+24 градуса, на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области ожидается +23…+26 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE
Где и когда возможны дожди
Дожди вероятны преимущественно в западных областях (кроме Ровенской и Волынской), а также в центральной части страны. На остальной территории осадки маловероятны или будут носить локальный характер.
В Киеве в среду преимущественно без осадков, температура воздуха днём поднимется до +20…+22 градусов. В дальнейшем прогнозируются незначительные колебания температуры с постепенной тенденцией к потеплению в конце недели. Периодические дожди могут сохраняться, кроме южных регионов.
Диденко также отметила, что такая погода благоприятна для пребывания на свежем воздухе, а умеренная температура без жары обеспечивает комфортные условия для ежедневной активности.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года продолжительных и мощных магнитных бурь пока не прогнозируется. В то же время, специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.
Ранее Новини.LIVE писали, что в течение недели с 15 по 21 июня погода в Украине будет переменчивой и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической активности из Центральной Европы. Во всех регионах прогнозируются дожди, местами возможны град и шквалы. При этом аномальной жары или сильных похолоданий не ожидается.