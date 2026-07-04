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Головна Новини дня Спека в Україні відступає: Діденко прогнозує дощі та грози завтра

Спека в Україні відступає: Діденко прогнозує дощі та грози завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 19:20
Погода на 5 липня: в Україну прийшли атмосферні фронти з опадами
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 5 липня, в Україні очікується нестійка погода з локальними дощами та грозами. Опади найбільш ймовірні у західних та північних областях, тоді як на півдні та в центральній частині країни дощі будуть менш імовірними.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 5 липня

У більшості регіонів утримається помірний північно-західний вітер, який місцями посилюватиметься та матиме рвучкий характер. Синоптикиня зазначає, що в Україну зайшла повітряна маса з атмосферними фронтами, які поступово переміщуються із заходу на схід, приносячи опади та зниження температури.

За словами Діденко, спека поступово відступає, і в неділю вдень температура повітря становитиме переважно +20…+25 °C. Лише на півдні очікується +24…+29 °C, тоді як на сході ще збережуться значення до +26…+31 °C, однак і там поступово стане прохолодніше.

У столиці 5 липня прогнозуються локальні грозові дощі, водночас протягом дня можливі й прояснення. Температура повітря у Києві становитиме близько +23…+24 °C.

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Синоптикиня також зазначає, що вітряна погода сприяє очищенню повітря у столиці.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні у вихідні, 4–5 липня, прогнозується комфортна літня погода без сильної спеки. У більшості областей вдень температура повітря становитиме +20…+25 градусів, на півдні — +24…+29 градусів. Водночас по всій території країни очікуються дощі.

Новини.LIVE писали, що протягом липня прогнозується підвищена сонячна активність із кількома сильними геомагнітними збуреннями, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу технічних систем. Сонце перебуває у фазі активного 25-го циклу, тому регулярні викиди заряджених частинок можуть спричиняти магнітні шторми в магнітному полі Землі.

Наталка Діденко прогноз погоди дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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