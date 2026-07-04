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Главная Новости дня Жара в Украине спадает: Диденко прогнозирует дожди и грозы завтра

Жара в Украине спадает: Диденко прогнозирует дожди и грозы завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 19:20
Погода на 5 июля: в Украину пришли атмосферные фронты с осадками
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 5 июля, в Украине ожидается переменчивая погода с локальными дождями и грозами. Осадки наиболее вероятны в западных и северных областях, тогда как на юге и в центральной части страны дожди будут менее вероятны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 5 июля

В большинстве регионов сохранится умеренный северо-западный ветер, который местами будет усиливаться и носить порывистый характер. Синоптик отмечает, что в Украину вошла воздушная масса с атмосферными фронтами, которые постепенно перемещаются с запада на восток, принося осадки и понижение температуры.

По словам Диденко, жара постепенно отступает, и в воскресенье днем температура воздуха составит преимущественно +20…+25 °C. Лишь на юге ожидается +24…+29 °C, тогда как на востоке еще сохранятся значения до +26…+31 °C, однако и там постепенно станет прохладнее.

В столице 5 июля прогнозируются локальные грозовые дожди, при этом в течение дня возможны и прояснения. Температура воздуха в Киеве составит около +23…+24 °C.

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Синоптик также отмечает, что ветреная погода способствует очищению воздуха в столице.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине в выходные, 4–5 июля, прогнозируется комфортная летняя погода без сильной жары. В большинстве областей днем температура воздуха составит +20…+25 градусов, на юге — +24…+29 градусов. При этом по всей территории страны ожидаются дожди.

Новини.LIVE писали, что в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими сильными геомагнитными возмущениями, которые могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем. Солнце находится в фазе активного 25-го цикла, поэтому регулярные выбросы заряженных частиц могут вызывать магнитные бури в магнитном поле Земли.

Наталка Диденко прогноз погоды дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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