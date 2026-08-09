Спека повертається: буде до +36 °C: прогноз погоди в Україні на тиждень

Люди охолоджуються біля фонтанів під час спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Наступного тижня, 10-16 серпня, в Україні переважатиме антициклональна погода, а істотних опадів буде мало. Температурний фон загалом буде нижчим, ніж минулого тижня, хоча в окремі дні повітря прогріватиметься до +36 °C. Короткочасні дощі та грози місцями можливі переважно на заході та північному заході країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз Meteoprog.

Карта температур/Meteoprog

Погода в Україні 10 серпня

У понеділок, 10 серпня, по всій території України очікується малохмарна погода без опадів. На Лівобережжі вітер буде північно-східним, 5–10 м/с, на решті території — змінних напрямків, 3–8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +12...+18 °C, а на узбережжі морів — до +20 °C. Вдень повітря прогріється до +27...+32 °C, у південних та західних областях місцями — до +34 °C.

Якою буде погода 11 серпня

У вівторок, 11 серпня, більша частина України залишатиметься під впливом антициклону. Істотних опадів не прогнозують, однак удень у північно-західних областях місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Вночі вітер буде змінних напрямків, удень — західний або південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +13...+19 °C, удень — +31...+36 °C, а в північно-західних регіонах — +26...+31 °C.

Прогноз погоди на 12 серпня

У середу, 12 серпня, вночі місцями у центральних областях можливий короткочасний дощ. Вдень опадів по всій Україні не очікується.

Вітер буде північним та північно-західним, 5–10 м/с. У північних і західних областях температура вночі становитиме +9...+15 °C, удень — +22...+27 °C. В інших регіонах уночі буде +17...+22 °C, а вдень — +28...+33 °C.

Погода в Україні 13 серпня

У четвер, 13 серпня, на всій території країни збережеться стійка малохмарна погода без опадів. Вітер переважно північний, 5–10 м/с.

Вночі температура становитиме +9...+15 °C, удень — +23...+28 °C. На крайньому півдні та Закарпатті повітря прогріється до +30 °C.

Прогноз на 14 серпня

У п'ятницю, 14 серпня, в Україні очікується суха та сонячна антициклональна погода. Опадів не прогнозують, вітер буде північно-східним, 5–10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +8...+15 °C, удень — +23...+28 °C. На крайньому заході температура підвищиться до +29...+34 °C.

Якою буде погода 15 серпня

У суботу, 15 серпня, переважно по всій Україні опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с, а в західних областях — південний або південно-східний, 5–10 м/с.

Вночі температура становитиме +9...+16 °C, удень — +26...+31 °C. У західних областях повітря прогріється до +31...+36 °C.

Погода в Україні 16 серпня

У неділю, 16 серпня, у західних регіонах місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України опадів не прогнозують.

Уночі вітер буде змінних напрямків, удень — південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, удень — +29...+34 °C.

Новини.LIVE інформували, що серпень в Україні, за прогнозом, буде теплішим за кліматичну норму на 1–3 °C, а найбільшу спеку очікують на півдні та сході, де температура подекуди підніматиметься до +41 °C. У центральних і північних областях вдень прогнозують переважно +30...+35 °C, тоді як на заході буде дещо прохолодніше, хоча Закарпаття також переживатиме спекотні періоди.

Новини.LIVE також писали, що у серпні 2026 року геомагнітна обстановка загалом залишатиметься стабільною, однак фахівці допускають кілька періодів посилення сонячної активності. Попередньо такі коливання можуть спостерігатися 13–15, 21–23 та 29–31 серпня.