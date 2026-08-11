Спека послабиться до +26°: прогноз погоди на завтра

Жінки під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У середу, 12 серпня, в Україні очікується помітне послаблення спеки. Більшу частину території накриє мінлива хмарність, однак істотних опадів протягом дня не передбачається. Лише на південному сході місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це пише Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру на 12 серпня

За даними Укргідрометцентру, 12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не буде. Водночас на південному сході вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Вночі температура становитиме +12...+17 °C, вдень — +21...+26 °C. На півдні та сході країни буде тепліше: вночі +18...+23 °C, вдень — +28...+33 °C.

Карта прогнозу погоди на 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Також 12 серпня у більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта надзвичайного рівню пожежної небезпеки на 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Наталки Діденко на 12 серпня

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує суттєве послаблення спеки 12 серпня. За її словами, більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, через що температура знизиться до +21...+26 °C.

На півдні та південному сході ще збережеться спекотніша погода — близько +28...+31 °C.

Діденко зазначила, що короткочасні грозові дощі можуть пройти в ніч на 12 серпня. Вдень 12 серпня в Україні очікується переважно суха погода.

У Києві синоптикиня прогнозує близько +23 °C, сонячну погоду з білими хмарами та без істотних опадів.

Новини.LIVE писали, що найбільш посушлива та спекотна погода у серпні очікується на півдні та сході України. У Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій і Луганській областях у першій половині місяця температура повітря може триматися на рівні +36...+39 °С, а в окремі дні місцями підвищуватися до +41 °С.

Новини.LIVE інформували, що ймовірні періоди геомагнітних коливань у серпні припадають на 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. У ці дні прогнозують слабкі або помірні зміни геомагнітного поля Землі. Водночас варто враховувати, що довгострокові прогнози є орієнтовними. Їх можуть коригувати залежно від фактичної активності Сонця.