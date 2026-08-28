Україну на вихідних накриє спека: де буде до +32 °С

Люди на вулиці у спеку. Фото: Новини.LIVE

У суботу та неділю, 29–30 серпня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +32 °С, а місцями на заході та півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами. Найспекотніше буде у центральних і південних областях.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Погода в Україні 29 серпня

У більшості областей у суботу очікується малохмарна та суха погода. Невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами, можливі лише у західних регіонах.

На заході вночі температура становитиме +10...+15 °С, вдень — +25...+30 °С. На півночі вночі очікується +8...+13 °С, а вдень повітря прогріється до +24...+29 °С.

Прогноз погодних умов 29 серпня. Фото: Meteoprog

У центральних областях температура вночі буде на рівні +12...+17 °С, вдень — +26...+31 °С. На півдні та в Криму вночі прогнозують +15...+20 °С, а вдень — близько +26...+31 °С.

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У східних областях вночі буде +11...+16 °С, вдень — +24...+29 °С.

Якою буде погода 30 серпня

У неділю на заході України місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці можливий туман.

На півночі істотних опадів не очікується, однак удень у Київській та Чернігівській областях місцями можуть пройти грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні 29 серпня. Фото: Meteoprog

У центральних регіонах буде сухо та малохмарно. Вночі температура становитиме +14...+19 °С, а вдень — +27...+32 °С.

На півдні та в Криму опадів не прогнозують. Вночі повітря прогріється до +15...+20 °С, вдень — до +27...+32 °С.

У східних областях також очікується суха погода. Температура вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень — +26...+31 °С.

Новини.LIVE писали, що метеорологи прогнозують на осінь чергування дощових днів із прохолодними, маловітряними ночами. Крім того, в Україні очікується чимало густих туманів, які можуть помітно погіршувати видимість. Через це на дорогах зростатиме ризик ДТП, тож водіям варто бути особливо уважними під час поїздок в умовах обмеженої видимості.

Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA очікують, що вересень 2026 року не принесе тривалих та екстремальних магнітних бур. Водночас активність Сонця може спричиняти окремі геомагнітні збурення.